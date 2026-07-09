Napoli Manna spinge forte sul mercato | c’è la prima offerta!

Il Napoli ha presentato un’offerta di 10 milioni di euro al Boca Juniors per l’acquisto dell’esterno offensivo argentino classe 2002, Exequiel Zeballos. La proposta rappresenta la prima offerta ufficiale del club azzurro per il calciatore. La trattativa è in corso, ma non sono stati annunciati ulteriori dettagli o sviluppi.

Il Napoli avanza per Exequiel Zeballos. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, il club azzurro ha presentato un’offerta di 10 milioni al Boca Juniors per assicurarsi l’esterno offensivo argentino classe 2002. Zeballos avrebbe dato la sua massima priorità al trasferimento in Serie A, ma per completare l’operazione il Napoli deve prima lavorare a eventuali cessioni in rosa, per liberare spazio e budget. Offerta ufficiale e priorità del giocatore. La proposta del Napoli al Boca Juniors ammonta a 10 milioni di euro. Zeballos, già seguito da molti mesi dal club partenopeo, ha confermato di voler trasferirsi in Italia e di considerare il Napoli la sua destinazione preferita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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