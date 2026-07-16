il napoli svecchia la rosa e sul mercato apre solo agli under 25

Il Napoli sta rinnovando la rosa e cerca esclusivamente giocatori under 25. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club sta lavorando per aggiornare la squadra puntando su giovani talenti. La strategia mira a ridurre l’età media e a rafforzare il reparto con giocatori più giovani, in vista della prossima stagione. La società ha aperto il mercato solo a calciatori con meno di 25 anni.

Chiamatelo pure il giovane Napoli. Come racconta Nicolò Schira sul Tuttosport, gli azzurri sono al lavoro per rifarsi il look e dare una netta svecchiata alla rosa. La conseguenza è una regola precisa: i nuovi acquisti saranno rigorosamente Under 25. Favasuli, un contratto lunghissimo. Notevoli passi avanti nella corsa al terzino destro Costantino Favasuli, classe 2004, di proprietà del Catanzaro (alla Fiorentina spetta il 50% sulla rivendita) e lanciato titolare in Nazionale da Silvio Baldini a giugno. Per il gioiellino calabrese è pronto un contratto fino al 2031, con opzione per il 2032. È un nome che seguiamo da tempo: il Napoli può prenderlo quando vuole, pur con una concorrenza che ne ha fatto lievitare il prezzo, e che si inserisce nella logica dei giovani per la fascia, insieme a Fortini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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INDAGINE NAPOLI-BARI: LA DURA RISPOSTA DEI DE LAURENTIIS. MERCATO FERMO AGLI ESUBERI!

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