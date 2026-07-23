Manna ha inviato messaggi chiari sulla teoria bene, considerandola un autogol su Buongiorno. Ora si attende di valutare come si tradurrà nella pratica, in particolare con De Bruyne. Durante una conferenza stampa, Manna ha mostrato una comunicazione trasparente, sollecitando una riflessione sulla sua efficacia. La discussione si concentra sulla differenza tra l’approccio teorico e l’applicazione concreta delle strategie. La questione principale riguarda se le spiegazioni fornite siano state sufficienti e chiare.

Manna ha inviato messaggi chiari. Di una conferenza stampa si può giudicare la chiarezza espositiva. E rispondere alla domanda: è servita? Il soggetto è riuscito a comunicare presumibilmente quello che voleva? A trasmettere un messaggio? Per quel che riguarda la conferenza stampa del direttore sportivo del Napoli, le risposte sembrano essere tutte affermative. Giovanni Manna è stato chiaro. Innanzitutto sulla necessità di ricreare un equilibrio di bilancio. Ha giustamente ricordato l’onerosa campagna acquisti dello scorso anno e ha fatto capire – ma lo sapevamo già – che uno degli obiettivi è valorizzare quegli acquisti. Ha cambiato la politica del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manna, la teoria bene (un autogol su Buongiorno). Ora bisognerà vedere la pratica (soprattutto con De Bruyne)

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