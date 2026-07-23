Durante le WSOP, un giocatore ha mostrato una mano in cui ha fatto colore senza dichiararlo, attirando l’attenzione. La scena si è svolta nel contesto del più famoso festival di poker, noto per le sue partite memorabili e le storie che emergono ogni anno. La mano rimane impressa come esempio di comportamento insolito nel gioco, suscitando discussioni tra appassionati e partecipanti. La sequenza di eventi si inserisce tra le molte vicende che caratterizzano la manifestazione estiva.

Estate: tempo di World Series of Poker ma soprattutto tempo di raccontare qualche storia e aneddoto dal festival pokeristico più famoso del mondo. Nel nostro viaggio di oggi ci concentriamo su una mano che ancora oggi in tanti ricordano. Phil Ivey fa colore ma non se ne accorge e butta le carte nel muck Anche i grandi, grandissimi campioni a volte sbagliano. Quando lo fanno restano, loro malgrado, nella storia del poker "toppato". Qui non parliamo di letture particolari. In questa mano storica dalle WSOP Phil Ivey non si rende conto di aver vinto e lascia il piatto all'avversario Molti colpi che ricordiamo o che raccontiamo prendono vita in tornei "minori" oppure nelle fasi non caldissime di un main event (che sia americano o europeo). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mani storiche dalle WSOP: Phil Ivey fa colore ma non lo dichiara

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The Final Table Where One Player REFUSED To Play Normally

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