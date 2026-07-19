Durante le WSOP del 2026, uno dei momenti più discussi è stato quello di un giocatore che ha chiamato un all-in con un poker di mani storiche, commentando successivamente “easy fold” sulla sua decisione. La scena ha attirato l’attenzione di molti spettatori e commentatori, diventando uno dei dettagli più commentati dell’edizione. La partita ha visto anche altre situazioni insolite, con alcuni giocatori che hanno adottato strategie inusuali, creando un clima di grande curiosità tra gli appassionati.

Ogni anno le World Series of Poker regalano perle. In quelle del 2026 ci sono state situazioni quantomeno curiose. Il viaggio nel tempo è praticamente infinito. Possiamo trovare di tutto. Come quella volta in cui un giocatore foldò poker al river nel torneo più ricco. "Era un fold facile" è stato il suo commento I racconti legati a quel che succede a Las Vegas durante le World Series of Poker sono infiniti. Tra aneddoti, colpi e scene particolari potremmo non finire mai di raccontare. Anni fa ci fu una mano pazzesca al "One Drop" delle WSOP dove foldare poker fu "semplice" Siamo nel 2012 e l'adrenalina è alle stelle. Tutti vogliono vedere i migliori giocatori cimentarsi in un nuovo torneo super esclusivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mani storiche dalle WSOP: Smirnov passa poker e commenta "easy fold"

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