Le combo colore mani-piedi per un’estate di tendenza

Da amica.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con l’arrivo dell’estate, le scarpe chiuse vengono messe da parte e mani e piedi diventano i protagonisti della stagione. È il momento di sperimentare con gli smalti, creando combinazioni di colore tra manicure e pedicure. Le tonalità possono essere coordinate, ma non devono essere uguali, permettendo di giocare con abbinamenti diversi per uno stile estivo alla moda.

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Con l’estate le scarpe chiuse finiscono nell’armadio e piedi e mani diventano protagonisti. È il momento perfetto per giocare con gli smalti e sperimentare abbinamenti di colore tra manicure e pedicure, scegliendo nuance coordinate ma non necessariamente identiche. La tendenza, infatti, premia i mix cromatici capaci di creare un effetto armonioso e contemporaneo, con un tocco di originalità. Tutte le sfumature di rosa. Tra le combinazioni più semplici ma di grande impatto c’è quella che unisce rosa e fucsia. Il rosa, delicato e luminoso, è perfetto per la manicure, mentre il fucsia dona carattere alla pedicure, valorizzando l’abbronzatura e aggiungendo un tocco vivace al look. 🔗 Leggi su Amica.it

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