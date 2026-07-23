mangiare bene per invecchiare meglio

Il 26 luglio si celebra la sesta Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, istituita dalla Chiesa cattolica. La ricorrenza si concentra sulla valorizzazione del ruolo delle persone anziane nella società. Questa giornata rappresenta una delle iniziative promosse durante il pontificato in corso.

Il 26 luglio la chiesa cattolica festeggia la VI Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Uno dei lasciti del pontificato di Francesco di cui, almeno per il momento, il. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Aperitivo scientifico Mangiare bene per crescere (e invecchiare) meglio

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