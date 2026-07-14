La formula della vacanza perfetta? Mangiare bene dormire meglio e spendere il giusto

Il settore turistico europeo e le grandi catene internazionali dell'ospitalità continuano a investire in strutture di lusso e in attività di intrattenimento costose. La formula considerata ideale per le vacanze include alimentazione di qualità, un sonno riposante e costi equilibrati. Da anni si osserva una tendenza verso servizi e strutture di alta gamma, con investimenti significativi in queste aree.

Sono anni che il settore turistico europeo, e le grandi major internazionali dell’ospitalità, investono su strutture di lusso e su attività o intrattenimenti altrettanto impegnative a livello economico. Per lungo tempo il turismo di fascia alta e altissima ha coinciso con una geografia ben precisa composta da mete quali Capri, Saint-Tropez, Mykonos, Ibiza, Costa Smeralda, Portofino, Montecarlo, St. Moritz, Crans Montana. Destinazioni ormai conosciute in tutto il mondo, capaci di convertire l’esclusività in una questione di status – quasi tendente al voyerismo – e non di reale esclusività e qualità. Siamo arrivati a un giro di boa? Forse sì, forse qualcosa sta effettivamente iniziando a cambiare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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