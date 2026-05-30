Longevità | l' aglio potrebbe aiutare i muscoli a invecchiare meglio

Uno studio giapponese ha scoperto che un composto dell'aglio fermentato stimola una serie di segnali chimici nel corpo. Questa reazione potrebbe contribuire a migliorare la resistenza muscolare durante l'invecchiamento. La ricerca si basa su test condotti su modelli animali e si focalizza sugli effetti di questa sostanza sulla salute muscolare a lungo termine. I risultati sono stati pubblicati in una rivista scientifica specializzata.

Il cervello sa quando i muscoli invecchiano. E, a quanto pare, può fare qualcosa per rimediare, a patto di ricevere i nutrienti (e i segnali) giusti. Una ricerca pubblicata su Cell Metabolism da alcuni scienziati giapponesi ha individuato in un composto dell'aglio nero un meccanismo finora sconosciuto capace di rallentare la perdita di forza muscolare legata all'età. Il composto si chiama S-1-propenil-L-cisteina (S1PC), ed è presente nell'estratto di aglio fermentato o invecchiato. L'aglio ha una storia lunghissima come alimento dalle proprietà terapeutiche ed era apprezzato già nell'antichità. Quando... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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