Un uomo ha inviato un messaggio alla ex fidanzata su WhatsApp, allegando una foto di una pistola e scrivendo: “Se non torni con me mi ammazzo”. L’episodio si è verificato nei comuni di Bardello con Malgesso e Bregano, in provincia di Varese, il 23 luglio 2026.

Bardello con Malgesso e Bregano (Varese) 23 luglio 2026 – Un messaggio inviato alla ex compagna, accompagnato dalla fotografia di una pistola e da una frase dal contenuto inequivocabile: “ Se non torni con me mi ammazzo”. È stato proprio quell'appello, che avrebbe dovuto convincere la donna a tornare sui suoi passi, a far scattare l'intervento dei carabinieri e, alla fine, l'arresto dell'uomo. La vicenda si è consumata nei giorni scorsi a Bardello con Malgesso e Bregano. La chiamata al 112 . Preoccupata dal contenuto della chat WhatsApp, la donna ha immediatamente chiamato il 112, temendo che l'ex compagno potesse davvero compiere un gesto estremo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Manda su Whatsapp alla ex fidanzata la foto di una pistola: “Se mi lasci mi ammazzo”

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