Richard Gadd il creatore delle serie tv cult Baby Reindeer e Half Man racconta | Come trovo l’idea buona per una serie? Mi domando quale sceglierei se qualcuno mi puntasse una pistola alla testa e mi dicesse | domani cominci a girarla

Da vanityfair.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Richard Gadd, creatore di serie come Baby Reindeer e Half Man, spiega di trovare le idee per le sue serie immaginando di essere sotto pressione, come se qualcuno gli puntasse una pistola alla testa e gli chiedesse di iniziare subito. In passato, un giornalista ha scritto che stava attraversando un momento difficile, riferendosi a uno dei suoi primi spettacoli di stand-up. Gadd ha lavorato sia in tv che in teatro, spesso affrontando temi personali nelle sue performance.

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Nella recensione di uno dei suoi primi spettacoli di stand-up comedy, un giornalista aveva scritto: «Richard Gadd sta chiaramente passando un pessimo periodo. Tanto che è lecito chiedersi se sia più opportuno scrivere un articolo su di lui o consigliargli di rivolgersi a un’organizzazione per la prevenzione del suicidio». Il creatore e protagonista di Baby Reindeer – una delle serie più viste della piattaforma – è arrivato all’Italian Global Series Festival per ritirare il Breakthrough Storyteller Award e parlare della sua seconda serie, Half Man, in streaming dallo scorso aprile su HBO Max. Mentre, tra i suoi prossimi progetti – questa volta solo come interprete – c’è la serie, altrettanto bizzarra (ma meno dark), The Husbands. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Richard Gadd, il creatore delle serie tv cult Baby Reindeer e Half Man racconta: «Come trovo l’idea buona per una serie? Mi domando quale sceglierei se qualcuno mi puntasse una pistola alla testa e mi dicesse: domani cominci a girarla».
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