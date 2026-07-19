Un uomo di 31 anni è a processo con l’accusa di aver picchiato la compagna, anche durante la gravidanza, davanti al figlio minore. Secondo le accuse, avrebbe usato violenza fisica e psicologica per diversi mesi, anche quando era ubriaco. Durante un interrogatorio, avrebbe dichiarato: “Se mi lasci mi uccido”. La donna avrebbe subito le aggressioni in più occasioni nel corso di un periodo prolungato.

Ubriaco, avrebbe picchiato la compagna anche durante la gravidanza, in presenza del figlio minore. Oltre alle botte, gli vengono addebitate anche una serie di violenze psicologiche che si sarebbero prolungate per diversi mesi. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi, fissando l’udienza preliminare il 19 gennaio 2027. Quel giorno comparirà in un’aula del tribunale di Rimini un 31enne italiano, residente in città, alla sbarra per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della compagna, una 30enne (anch’essa italiana), residente a Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Picchiava la compagna. A processo 31enne: "Se mi lasci mi uccido"

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