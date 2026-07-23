Manchester United Bruno Fernandes dice no all' Arabia | rinnovo a un passo

Bruno Fernandes ha rifiutato un'offerta dall'Arabia Saudita e sarebbe vicino a firmare un nuovo contratto con il Manchester United, secondo il Daily Express. Il trequartista portoghese, già legato ai Red Devils, avrebbe deciso di proseguire con il club inglese. L'accordo per il rinnovo sembra ormai vicino alla conclusione. La notizia si aggiunge alle voci di un possibile prolungamento del suo contratto con la squadra.

Bruno Fernandes è pronto a legarsi ancora di più al Manchester United. Secondo quanto riportato dal Daily Express, il trequartista portoghese avrebbe rifiutato una ricca offerta proveniente dall'Arabia Saudita e l'accordo con i Red Devils per il rinnovo sarebbe a un passo. L'attuale contratto del classe '94 scade nel 2027 e l'opzione permetterebbe di prolungarlo fino al 2028. A Old Trafford, però, non hanno alcuna intenzione di liberarsi di Bruno Fernandes: nelle ultime ore sono stati registrati importanti progressi nella trattativa e la firma potrebbe arrivare già entro la fine di luglio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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