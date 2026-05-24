Bruno Fernandes ha chiesto ai compagni di squadra di continuare a migliorare dopo aver stabilito il record di assist in Premier League. La vittoria contro una squadra avversaria ha portato il centrocampista a sottolineare la volontà di progredire ulteriormente. La squadra ha raggiunto un nuovo record di assist in campionato, confermando la sua efficacia nel reparto offensivo. La richiesta di Fernandes arriva in un momento di consolidamento in classifica, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione.

2026-05-24 22:23:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Bruno Fernandes ha inciso il suo nome nella storia della Premier League nell’ultima giornata della stagione quando il Manchester United ha battuto il Brighton 3-0 all’Amex Stadium, il capitano dello United ha infranto il record di tutti i tempi degli assist in Premier League con il suo 21esimo assist stagionale, superando il punteggio stabilito da Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Fernandes ha servito Patrick Dorgu per il primo gol dello United e ha rivendicato il record, prima che Bryan Mbeumo raddoppiasse il vantaggio al 44? e Fernandes aggiungesse il proprio nome a referto all’inizio del secondo tempo per concludere un pomeriggio dominante. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Vogliamo di più” – Bruno Fernandes esorta il Manchester United ad andare avanti dopo aver battuto il record di assist in Premier League

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