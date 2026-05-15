Manchester United-Nottingham Forest domenica 17 maggio 2026 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Bruno Fernandes punta al record di assist

Domenica 17 maggio 2026 alle 13:30 si giocherà la partita tra Manchester United e Nottingham Forest, con le formazioni ufficiali già annunciate. Si tratta di un incontro che conclude la stagione di entrambi i club, con il Manchester United che cerca di migliorare i propri risultati mentre il Nottingham Forest affronta le ultime sfide. Tra i protagonisti ci sarà Bruno Fernandes, che mira a raggiungere un record personale di assist. Le quote e i pronostici sono disponibili per gli scommettitori e gli appassionati.

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