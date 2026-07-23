Mamma non mamma | Gabriella Pession guida la nuova fiction Rai1!

Mamma non mamma: La nuova fiction di Rai1 porta sullo schermo la storia di Margherita, una chef di successo che vede la propria vita cambiare all’improvviso quando deve lasciare Milano per trasferirsi in Umbria e occuparsi dei suoi due nipoti. Tra momenti di commedia ed emozioni, la serie affronta il tema della famiglia, delle responsabilità e dei legami che possono nascere anche nelle situazioni più impreviste. Tra le novità più attese della prossima stagione televisiva di Rai1 spicca Mamma non mamma, una fiction che unirà momenti di commedia a riflessioni più profonde sui legami familiari. Al centro della storia ci sarà Gabriella Pession, chiamata a interpretare un personaggio molto diverso da quelli affrontati in passato. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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