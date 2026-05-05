Maria Gabriella Castiglione | concerto gratuito al pianoforte per la festa della mamma

Venerdì 8 maggio, una pianista abruzzese terrà un concerto gratuito in occasione della festa della mamma. L’evento si svolgerà in una location pubblica e coinvolgerà pubblico di tutte le età. La musicista proporrà un repertorio che include composizioni di autori classici e contemporanei, eseguite con abilità e tecnica. L’iniziativa mira a offrire un momento di intrattenimento musicale aperto a tutti i cittadini.

Maria Gabriella Castiglione, nota pianista abruzzese, venerdì 8 maggio terrà un concerto molto emozionante e coinvolgerà spettatori di ogni età attraverso un repertorio internazionale, che spazia dagli autori classici ai contemporanei in modo virtuoso e strabiliante.Il concerto è pensato per.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate L'Orchestra al pianoforte da Liszt a Stravinsky - Concerto per pianoforte di Giovanni BertolazziScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Ti aspettiamo sabato... Festa della mamma a Brunello: shooting fotografico gratuito in bottega? Cosa scoprirai Come prenotare lo shooting gratuito per la festa della mamma? Cosa si trova tra i prodotti artigianali in bottega? Perché un... Contenuti di approfondimento Si parla di: Opi, incontro sulle aree interne con Milani e Quagliariello. 'Solo piano nel Parco', Castiglione in concertoVenerdì 28 luglio, alle ore 21, presso l'auditorium San Nicola Pescocostanzo (L'Aquila) in occasione del festival itinerante 'Solo piano… nel parco', organizzato dal Parco Nazionale della Maiella, ci ... ansa.it 'Solo piano nel Parco', Castiglione in concerto all'AurumAl via domenica prossima, 23 aprile, Solo piano nel Parco, ciclo di concerti recital della pianista Maria Gabriella Castiglione organizzato dal Parco Nazionale della Maiella. Il primo appuntamento ... ansa.it