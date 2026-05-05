Baronissi Pilates con Mamma al Parco del Ciliegio per la Festa della Mamma

Sabato 9 maggio alle ore 10:30, nel Parco del Ciliegio di Baronissi, si terrà l’evento “Pilates con Mamma”. L’iniziativa prevede una sessione di esercizi di Pilates rivolta a mamme e figli, in un’area all’aperto nel verde del parco. L’evento si inserisce nelle celebrazioni della Festa della Mamma e mira a promuovere attività sportive e momenti di condivisione tra genitori e figli.

Sport, benessere e condivisione nel verde. Sabato 9 maggio alle ore 10:30 il Parco del Ciliegio di Baronissi ospiterà l’iniziativa “Pilates con Mamma”. L’evento, promosso dal Comune di Baronissi in collaborazione con l’Asd Accademia Sportiva, apre il weekend dedicato alla Festa della Mamma. L’appuntamento è pensato come un momento di condivisione tra adulti e bambini, all’insegna dello sport all’aria aperta e del benessere psicofisico. I partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva nella natura, riscoprendo il piacere del movimento in un contesto rilassante e inclusivo, tra attività motoria, creatività e socialità. L’iniziativa mira a promuovere uno stile di vita sano, favorendo l’equilibrio tra corpo e mente.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Baronissi, “Pilates con Mamma” al Parco del Ciliegio per la Festa della Mamma Notizie correlate Leggi anche: Baronissi, torna l’Hanami al Parco del Ciliegio: al via il concorso fotografico 2026 Festa della Mamma: Mac Academy torna con un nuovissimo Laboratorio Mamma/Figlio: “La scorta di baci”MANFREDONIA - In occasione della festa della Mamma, Mac Academy torna con un nuovissimo Laboratorio Mamma/Figlio: “La scorta di baci”.