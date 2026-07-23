Mamdani | non ho lautorità per arrestare Benjamin Netanyahu

Da quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di New York ha dichiarato che il suo ufficio non ha l’autorità per arrestare il primo ministro israeliano, in relazione a un mandato della Corte penale internazionale. Ha chiesto l’intervento delle autorità federali statunitensi per gestire la situazione.

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Milano, 23 lug. (askanews) - Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, afferma che il suo ufficio non ha l'autorità per eseguire il mandato di arresto della Corte penale internazionale nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e chiede l'intervento delle autorità federali statunitensi. "La mia amministrazione ha esaminato ogni possibile via legale per determinare se la città di New York potesse eseguire il mandato di arresto della Corte penale internazionale qualora Benjamin Netanyahu venisse qui", afferma Mamdani in un breve videomessaggio pubblicato sui social media. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Mamdani: «Non abbiamo l'autorità legale per arrestare Netanyahu»

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