Mamdani contro Netanyahu | la sfida del sindaco di New York nella città con la più grande comunità ebraica degli Usa

Il sindaco di New York ha criticato il premier israeliano, definendolo “pericoloso” e “distruttivo” in un intervento pubblico. La dichiarazione si inserisce nel contesto di tensioni tra le due figure politiche, con il primo cittadino che ha espresso preoccupazione sulla politica adottata. La polemica si sviluppa in un momento di crescente attenzione sulla comunità ebraica della città, che rappresenta la più grande negli Stati Uniti. La discussione si svolge in un clima di forte attenzione mediatica.

La scena è quella più simbolica possibile: New York, la città che ospita la più grande comunità ebraica al mondo fuori da Israele, diventa il teatro di uno scontro politico e giuridico che va ben oltre i confini municipali. Da una parte il nuovo sindaco Zohran Mamdani, esponente della sinistra progressista americana e primo musulmano alla guida della metropoli; dall’altra il premier israeliano Benjamin Netanyahu, destinatario di un mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale (Cpi) per accuse relative alla guerra di Gaza, respinte dal governo israeliano. La controversia è esplosa dopo che Mamdani ha dichiarato di voler valutare la possibilità di far applicare a New York il mandato della Cpi qualora Netanyahu fosse arrivato in città per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite prevista a settembre. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Mamdani DARES Netanyahu to Step Foot in NYC

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