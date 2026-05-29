Il sindaco di New York ha deciso di non partecipare alla parata di Israele, esprimendo una posizione di protesta contro il governo Netanyahu. La scelta arriva in seguito alle tensioni politiche e alle decisioni del governo israeliano. La manifestazione si svolgerà comunque, ma senza la presenza delle autorità cittadine. La posizione del sindaco è stata comunicata pubblicamente, sottolineando il suo dissenso rispetto alle politiche del governo israeliano.

New York, 29 maggio 2026 – Mamdani boicotta la Parata di Israele in segno di protesta contro il governo Netanyahu. Una scelta coraggiosa quella del sindaco di New York, Zohran Mamdani, un segnale forte che arriva in uno dei momenti più delicati degli ultimi mesi con Trump che sta decidendo se firmare l’accordo con l’Iran per il cessate il fuoco. Sarà una ‘rumorosa assenza’ quella di domenica, è la prima volta in 62 anni che il primo cittadino newyorkese diserta la tradizionale Parata per la Festa Nazionale di Israele sulla Fifth Avenue. E il rischio di un incidente diplomatico è dietro l’angolo. Mamdani: “La mia posizione sul governo israeliano è chiara”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - New York, il sindaco Mamdani boicotta la Parata di Israele. “La mia posizione sul governo Netanyahu è chiara”

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New York Mayor Zehran Mamdani Cancels Controversial Israel Policies on First Day | AB News

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