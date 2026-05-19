Il sindaco di New York Mamdani lancia i supermercati comunali a prezzi calmierati | Nessuno dovrebbe soffrire la fame nella città più ricca del paese più ricco del mondo

Da tpi.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di New York ha annunciato l’avvio di un progetto che prevede l’apertura di supermercati comunali con prezzi ridotti, destinato a sostenere le persone in difficoltà nella città. Questa iniziativa, promossa durante la campagna elettorale, si concretizza in un programma sperimentale volto a garantire l’accesso a generi di prima necessità a costi contenuti. L’obiettivo è offrire un supporto diretto ai residenti che incontrano difficoltà economiche, senza che la presenza di bisogni di base diventi un ostacolo.

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Come promesso durante la campagna elettorale, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha annunciato l’avvio di un programma sperimentale che prevede l’apertura di supermercati gestiti dal comune, con prezzi calmierati, con l’obiettivo di aiutare i residenti più in difficoltà. Il primo cittadino della Grande Mela, infatti, ha presentato il progetto della “Peninsula”, da aprire nel Bronx nel 2027, dopo la nascita di un analogo supermercato chiamato “La Marqueta” e situato nella zona Est di Harlem.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da TPI (@tpi) L’obiettivo è quello di aprirne uno in ogni area di New York entro la fine del suo mandato, che scadrà nel 2029. 🔗 Leggi su Tpi.it

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