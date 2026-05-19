Il sindaco di New York ha annunciato l’avvio di un progetto che prevede l’apertura di supermercati comunali con prezzi ridotti, destinato a sostenere le persone in difficoltà nella città. Questa iniziativa, promossa durante la campagna elettorale, si concretizza in un programma sperimentale volto a garantire l’accesso a generi di prima necessità a costi contenuti. L’obiettivo è offrire un supporto diretto ai residenti che incontrano difficoltà economiche, senza che la presenza di bisogni di base diventi un ostacolo.

Come promesso durante la campagna elettorale, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha annunciato l’avvio di un programma sperimentale che prevede l’apertura di supermercati gestiti dal comune, con prezzi calmierati, con l’obiettivo di aiutare i residenti più in difficoltà. Il primo cittadino della Grande Mela, infatti, ha presentato il progetto della “Peninsula”, da aprire nel Bronx nel 2027, dopo la nascita di un analogo supermercato chiamato “La Marqueta” e situato nella zona Est di Harlem. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi) L’obiettivo è quello di aprirne uno in ogni area di New York entro la fine del suo mandato, che scadrà nel 2029. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il sindaco di New York Mamdani lancia i supermercati comunali a prezzi calmierati: “Nessuno dovrebbe soffrire la fame nella città più ricca del paese più ricco del mondo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FULL PRESSER: NYC Mayor Mamdani Launches Sweeping Tenant Protections on Day One in Office | AC1G

Sullo stesso argomento

New York, Zohran Mamdani prende ai ricchi per dare ai poveri? Dalla tassa sulle seconde case di lusso ai supermercati comunali a prezzi calmieratiNew York, 17 aprile 2026 – Zohran Mamdani ha completato i suoi primi cento giorni come sindaco di New York, vantando di aver già portato a termine...

La donna più ricca del mondo: la giornata indaffarata di Isabelle Huppert nella clip esclusivaAl cinema dal 16 aprile con Europictures, la pellicola ispirata all'affaire Bettencourt si svela in una clip esclusiva che mostra la giornata folle...

Centomila buche riempite in cento giorni, l’ultima a Staten Island. Una pala, due manubri e un casco da cantiere esposti nell’atrio del municipio come trofei. Zohran Mamdani, 34 anni, eletto sindaco di New York a novembre come democratic socialist, ha scelto x.com

I lavoratori del trasporto di New York City affrontano la necessità di combattere contro Wall Street e Mamdani reddit

Bilancio New York: Mamdani presenta piano da 124,7 miliardi tra le polemicheIn un contesto di polemiche, il sindaco Mamdani ha abbandonato un piano precedentemente proposto che prevedeva un impopolare aumento del 9,5% delle tasse immobiliari. Nonostante ciò, gli oppositori ... it.blastingnews.com

New York, resa di Mamdani: Crisi storica | Dopo 100 giorni tra promesse rinviate e deficit bilancio recordNew York in crisi: il sindaco Mamdani punta su nuove tasse e riforme fiscali ma imprese e governatrice frenano. Bilancio ancora lontano da equilibrio ... ilsussidiario.net