Dopo la terza ondata di maltempo, le autorità hanno stimato danni ingenti alle infrastrutture e alle abitazioni. Il prefetto ha convocato un summit per valutare la situazione e ha chiesto ufficialmente lo stato di crisi regionale. I sindaci hanno fatto appello alle autorità superiori, sottolineando la necessità di interventi immediati. La richiesta di dichiarazione di stato di crisi è stata presentata per ottenere risorse e supporto urgenti. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Ferrara, 23 luglio 2026 – Il giorno dopo la terza devastante ondata di maltempo che ha flagellato la provincia, si leva l’appello dei sindaci per la dichiarazione dello stato di crisi regionale. La conta dei danni, iniziata mercoledì e mai realmente conclusa, è ancora in corso. Le premesse non fanno però ben sperare. Tra case, imprese e coltivazioni, le conseguenze appaiono pesantissime. Un primo punto della situazione è stato tracciato ieri mattina in prefettura, dove si è tenuto un incontro con i sindaci del territorio presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello. Alla riunione hanno preso parte anche i dirigenti dei vigili del fuoco, i rappresentanti dell’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile e i responsabili territoriali di E-Distribuzione (gruppo Enel). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, summit dal prefetto: “Le devastazioni sono ingenti”. Chiesto lo stato di crisi regionale

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