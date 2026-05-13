Maltempo e grandine dichiarato lo stato di emergenza regionale

Il presidente della regione Veneto ha firmato un decreto che dichiara lo stato di emergenza a causa di un’ondata di maltempo e grandinate che si sono verificate tra l’11 e il 12 maggio. L’evento ha interessato diverse zone del territorio regionale. La decisione arriva in risposta ai danni causati dalla perturbazione atmosferica. La misura riguarda l’intera regione e permette di avviare interventi di emergenza.

Il presidente della regione Veneto Alberto Stefani oggi ha firmato il decreto con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza regionale a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito varie aree del territorio tra l'11 e il 12 maggio.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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