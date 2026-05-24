Tribunale dei Minori il Consiglio regionale ne riconosce lo stato di crisi

Notizia in breve

Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato all’unanimità una mozione che riconosce lo stato di crisi della giustizia minorile. La decisione segue una proposta presentata da un rappresentante regionale e riguarda il Tribunale dei Minori. La mozione evidenzia l’urgenza di interventi per affrontare le criticità nel settore. La decisione è stata presa dopo un dibattito tra i consiglieri, senza voti contrari.