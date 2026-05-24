Tribunale dei Minori il Consiglio regionale ne riconosce lo stato di crisi

Da anconatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato all’unanimità una mozione che riconosce lo stato di crisi della giustizia minorile. La decisione segue una proposta presentata da un rappresentante regionale e riguarda il Tribunale dei Minori. La mozione evidenzia l’urgenza di interventi per affrontare le criticità nel settore. La decisione è stata presa dopo un dibattito tra i consiglieri, senza voti contrari.

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ANCONA – «La politica marchigiana riconosce lo stato di crisi della giustizia minorile, approvando all’unanimità la mozione che ho presentato sull’argomento. È un voto importante, perché il Consiglio regionale prende atto ufficialmente che le difficoltà del Tribunale dei minori non riguardano un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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