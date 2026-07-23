Maltempo | parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali codice giallo per il foggiano Protezione civile previsioni meteo

Notizia in breve

Oggi alcune zone della Puglia sono in allerta per temporali, con un codice giallo emesso per la provincia di Foggia. La Protezione civile ha diffuso previsioni meteo che indicano possibili rovesci e temporali nel territorio. Le autorità invitano alla prudenza e monitorano costantemente la situazione. La giornata si presenta con condizioni di instabilità atmosferica che interessano diverse aree della regione.