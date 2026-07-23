Maltempo | parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali codice giallo per il foggiano Protezione civile previsioni meteo
Oggi alcune zone della Puglia sono in allerta per temporali, con un codice giallo emesso per la provincia di Foggia. La Protezione civile ha diffuso previsioni meteo che indicano possibili rovesci e temporali nel territorio. Le autorità invitano alla prudenza e monitorano costantemente la situazione. La giornata si presenta con condizioni di instabilità atmosferica che interessano diverse aree della regione.
Alcune regioni oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 per otto ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sulla Puglia centro-settentrionale.” L'articolo Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, codice giallo per il foggiano Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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