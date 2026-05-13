Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali codice giallo eccetto il Salento Protezione civile previsioni meteo
Oggi la Puglia si trova in uno stato di allerta temporali, con un codice giallo che coinvolge diverse zone della regione. La Protezione civile ha diffuso le previsioni meteo, segnalando condizioni di maltempo che interessano principalmente le aree interne e settentrionali, mentre il Salento non è incluso nel livello di allerta. Le condizioni meteo sono state monitorate e aggiornate nelle ultime ore.
Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è in parte la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.🔗 Leggi su Noinotizie.it
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