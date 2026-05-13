Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali codice giallo eccetto il Salento Protezione civile previsioni meteo

Oggi la Puglia si trova in uno stato di allerta temporali, con un codice giallo che coinvolge diverse zone della regione. La Protezione civile ha diffuso le previsioni meteo, segnalando condizioni di maltempo che interessano principalmente le aree interne e settentrionali, mentre il Salento non è incluso nel livello di allerta. Le condizioni meteo sono state monitorate e aggiornate nelle ultime ore.

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