Maltempo | parte della Puglia fra le regioni in allerta temporali codice giallo per fascia adriatica barese e Valle d’Itria Protezione civile previsioni meteo
Una parte della Puglia è sotto attenzione a causa delle previsioni di temporali, con un'allerta di livello giallo che riguarda la fascia adriatica barese e la Valle d’Itria. La protezione civile ha diffuso comunicazioni ufficiali, raccomandando attenzione alle condizioni meteorologiche avverse in queste zone. In tutto il territorio nazionale, alcune regioni sono in allerta per temporali, in base alle previsioni meteo diffuse dal dipartimento di protezione civile.
Alcune regioni d'Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste, in parte, la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 12 per otto ore. Si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale." Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. .🔗 Leggi su Noinotizie.it
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