Maltempo | parte della Puglia fra le regioni in allerta temporali codice giallo per fascia adriatica barese e Valle d’Itria Protezione civile previsioni meteo

Una parte della Puglia è sotto attenzione a causa delle previsioni di temporali, con un'allerta di livello giallo che riguarda la fascia adriatica barese e la Valle d’Itria. La protezione civile ha diffuso comunicazioni ufficiali, raccomandando attenzione alle condizioni meteorologiche avverse in queste zone. In tutto il territorio nazionale, alcune regioni sono in allerta per temporali, in base alle previsioni meteo diffuse dal dipartimento di protezione civile.

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