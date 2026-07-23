Maltempo | nelle Marche oltre 30mila persone vivono in aree a rischio frana o alluvione

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo i dati del 2024 dell’Ispra, nelle Marche più di 30.000 persone risiedono in zone soggette a rischi di frane o alluvioni. Complessivamente, nel territorio regionale sono state censite oltre 39.000 frane e circa 1.000 aree a rischio di alluvione. Questi numeri indicano una presenza significativa di insediamenti in zone vulnerabili, secondo le rilevazioni più recenti.

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Ancona, 23 luglio 2026 - Nelle Marche oltre 30mila persone vivono in aree a rischio frana o alluvione. Così dicono i dati 2024 dell’Ispra. Complessivamente, nel territorio regionale, sono state censite oltre 39mila frane e circa 1.693 km quadrati di territorio (il 18% del totale) rientrante nelle categorie di pericolosità ‘elevata’ o ‘molto elevata’. La problematica non risparmia nemmeno le coste, dove il fenomeno dell’erosione è aggravato dal calo dell’apporto solido proveniente dai bacini montani e collinari. https:www.ilrestodelcarlino.itanconacronacauragano-lampo-sulla-citta-una-40bcd47f https:www.ilrestodelcarlino.itvideotempesta-di-grandine-nelle-marche-auto-danneggiate-f3y0sez6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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