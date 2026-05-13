Finto corriere porta via 30mila euro di scarpe nelle Marche fermato nel Casertano
Un uomo di 53 anni è stato fermato nel casertano dopo aver portato via circa 30mila euro di scarpe nelle Marche. La Polizia ha bloccato il veicolo e trovato nel furgone 82 paia di scarpe prelevate da un calzaturificio locale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per furto aggravato. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.
La Polizia ha denunciato un 53enne napoletano, bloccato a Caserta: nel suo furgone 82 paia di scarpe ritirate da un calzaturificio nelle Marche fingendosi corriere.🔗 Leggi su Fanpage.it
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