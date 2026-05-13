Finto corriere porta via 30mila euro di scarpe nelle Marche fermato nel Casertano

Un uomo di 53 anni è stato fermato nel casertano dopo aver portato via circa 30mila euro di scarpe nelle Marche. La Polizia ha bloccato il veicolo e trovato nel furgone 82 paia di scarpe prelevate da un calzaturificio locale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per furto aggravato. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.

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La Polizia ha denunciato un 53enne napoletano, bloccato a Caserta: nel suo furgone 82 paia di scarpe ritirate da un calzaturificio nelle Marche fingendosi corriere.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Finto corriere ruba 30.000 euro di scarpe: preso con targa clonata? Punti chiave Come ha fatto il finto corriere a superare i controlli aziendali? Quale trucco hanno usato i truffatori per colpire la dipendente del... Finto ufficiale ruba 30mila euro: fermato in taxi conUn giovane di ventisei anni, con un passato giudiziario già segnato da reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, è stato fermato... Argomenti più discussi: Auto per la rapina, c'è la firma di suo marito. Finto carabiniere, truffa dell’identità clonata: 78enne pesarese consegna soldi e oro...; Anziana ripulita dei gioielli di famiglia; Mia sorella malata nel mirino, i truffatori l’hanno spaventata. Tentato colpo a San Filippo; Villaricca, truffa del pneumatico forato in via Fermi: rubati soldi, documenti e carte. Finto corriere porta via 30mila euro di scarpe nelle Marche, fermato nel CasertanoLa Polizia ha denunciato un 53enne napoletano, bloccato a Caserta: nel suo furgone 82 paia di scarpe ritirate da un calzaturificio nelle Marche fingendosi ... fanpage.it