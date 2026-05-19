A Genova circa 7.500 minori vivono nelle aree più fragili
A Genova, circa 7.500 minori vivono in zone considerate tra le più fragili della città. La condizione di crescita varia a seconda del quartiere, come avviene in molte grandi città italiane, dove la posizione geografica può influire sulle opportunità e sulle sfide quotidiane dei minori. La distribuzione di questi bambini e adolescenti evidenzia le differenze sociali e territoriali presenti nel capoluogo ligure. La presenza di minori in aree vulnerabili rappresenta un dato che si inserisce nel quadro più ampio delle condizioni di vita delle famiglie in diverse zone della città.
Anche a Genova, come nelle altre grandi città italiane, nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa la differenza. Bambini, bambine e adolescenti, che vivono nelle aree vulnerabili, sono più esposti al rischio di povertà e di dispersione scolastica e hanno minori opportunità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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