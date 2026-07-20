Maltempo in Veneto temporali e grandine nelle province di Rovigo e Verona | Blackout tetti scoperchiati e danni alle colture

Una forte ondata di maltempo ha colpito il Veneto, provocando temporali, grandine e vento intenso nelle province di Rovigo e Verona. Sono stati segnalati blackout, tetti scoperchiati e danni alle colture agricole. La pioggia e la grandine hanno provocato disagi e danni a edifici e infrastrutture, mentre le condizioni meteorologiche sono rimaste instabili nel corso del fine settimana. Non sono stati riportati feriti.

Vento, pioggia forte e grandine con danni a edifici e colture, oltre a blackout e disagi. Sul Veneto una nuova ondata di maltempo ha colpito nel fine settimana le province di Verona, Padova e Rovigo, causando problemi che vanno dall'interruzione dell'energia elettrica ai tetti scoperchiati, dagli alberi caduti fino alla distruzione di una parte consistente, fino al 50 per cento, dei raccolti nei campi. Le aree più colpite sono la Bassa Veronese, diversi comuni della provincia di Padova, tra cui Anguillara Veneta, e il Polesine, dove il fronte temporalesco ha attraversato il territorio tra l'una e le due della notte. I tecnici di Coldiretti sono al lavoro fin dalle prime ore del mattino per raccogliere le segnalazioni e quantificare i danni. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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Maltempo: vento e grandine flagellano il Veronese

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