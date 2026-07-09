Grandinate nel foggiano la scorsa primavera | la giunta regionale chiede lo stato di calamità Al ministero

La giunta regionale ha inviato al Ministero dell’Agricoltura una richiesta di stato di calamità per le grandinate avvenute nel foggiano la scorsa primavera. La richiesta riguarda la dichiarazione di eccezionalità dell’evento atmosferico denominato “Grandinata Aprile 2026”, che ha interessato alcune aree delle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani. La decisione è stata approvata recentemente, in seguito alle devastazioni causate dal maltempo.

Di Nino Sangerardi: La Giunta regionale ha approvato la richiesta al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per l’emissione del decreto di declaratoria dell’eccezionalità dell’avversità atmosferica “Grandinata Aprile 2026”, che ha colpito alcuni territori delle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani. Il provvedimento, proposto dall’assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, è stato adottato a seguito della celere attività di ricognizione, dei sopralluoghi e degli accertamenti condotti dai Servizi territoriali regionali di Foggia e Bari-BAT, avviati immediatamente dopo le segnalazioni dei danni pervenute dai Comuni e dalle organizzazioni professionali agricole. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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