Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 1 giugno | le regioni a rischio

Domani, un’allerta meteo gialla è stata emessa per temporali in diverse regioni del centro-nord. Una perturbazione atlantica sta attraversando l’Italia, causando piogge e temporali intensi in queste aree. Le previsioni indicano condizioni di maltempo durante tutto il giorno, con possibili effetti sul traffico e sulle attività all’aperto. Le autorità monitorano la situazione e raccomandano di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali.

Maltempo in arrivo sull’Italia dove l’irruzione di una nuova perturbazione atlantica porterà piogge e intensi temporali al centro nord. La Protezione Civile ha valutato domani, lunedì 1 giugno, una allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Continua il maltempo con pioggia e temporali: le previsioni della protezione civile

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