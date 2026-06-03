Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali oggi 3 giugno | le regioni a rischio

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 3 giugno, la Protezione Civile ha emesso un avviso di maltempo con allerta arancione in alcune zone della Liguria e allerta gialla in dodici regioni. Sono previsti temporali su diverse aree del paese. La situazione è monitorata per possibili condizioni meteorologiche avverse. Le autorità raccomandano attenzione alle condizioni meteo e di seguire eventuali aggiornamenti. Nessun dettaglio sulle zone specifiche o sugli effetti immediati del maltempo viene fornito.

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La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per oggi, mercoledì 3 giugno, allerta meteo arancione su alcune zone della Liguria e allerta gialla su dodici regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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