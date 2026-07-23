Maltempo allerta meteo gialla domani 24 luglio | le regioni a rischio per temporali e vento forte

Per il 24 luglio 2026, la Protezione civile ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali sulla Calabria, l'Emilia Romagna e la Puglia. Sono previste anche raffiche di vento forte lungo le coste adriatiche. Le condizioni di maltempo interessano principalmente queste regioni, con rischio di temporali e vento intenso nel corso della giornata. La situazione viene monitorata per eventuali aggiornamenti e misure di sicurezza.

Vento forte e maltempo attesi nelle prossime ore lungo le coste adriatiche. La Protezione civile ha valutato per il 24 luglio 2026, allerta meteo gialla per temporali su Calabria, Emilia Romagna e Puglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maltempo, allerta gialla su 4 regioni per domani, giovedì 11 giugno 2026.

Notizie e thread social correlati

Maltempo, allerta meteo gialla domani 11 maggio 2026 per temporali e vento forte: le regioni colpiteDomani, lunedì 11 maggio 2026, è prevista un’allerta meteo gialla in diverse regioni a causa di temporali e venti intensi.

Maltempo, allerta meteo gialla domani 16 maggio 2026 per temporali e vento forte: le regioni colpiteDomani, 16 maggio 2026, è prevista una giornata caratterizzata da temporali intensi e vento forte in alcune zone del paese.

Temi più discussi: Maltempo, allerta meteo gialla oggi 16 luglio per pioggia e temporali: le regioni colpite; Maltempo al Nord, temporali e allerta gialla in 4 Regioni; Forti temporali al Nord, oggi un'allerta arancione e 7 regioni gialle per maltempo; Maltempo, allerta gialla a Parma: attesi temporali forti e possibili allagamenti.

#Meteo Dopo la violenta tempesta di ieri sera su Milano, nuovi temporali al Nord, con allerta gialla in Lombardia e Veneto. Ancora caldo al Centro-Sud con 14 città da bollino rosso. Da martedì dovrebbero tornare temperature più miti, giovedì maltempo anch x.com

Maltempo, allerta meteo gialla oggi 23 luglio: le regioni a rischio per temporaliNuova perturbazione in arrivo sull’Italia con piogge e temporali sul nord est e sulla zona adriatica centro-meridionale ... fanpage.it

Maltempo, allerta meteo gialla oggi mercoledì 22 luglio: le regioni a rischio per temporaliPer la giornata di mercoledì 22 luglio 2026, la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali in sei regioni: Abruzzo, Basilicata, Lazio ... fanpage.it