Maltempo allerta meteo gialla domani 11 maggio 2026 per temporali e vento forte | le regioni colpite
Domani, lunedì 11 maggio 2026, è prevista un’allerta meteo gialla in diverse regioni a causa di temporali e venti intensi. La Protezione Civile ha emesso l’allerta in risposta a una situazione di instabilità atmosferica che interessa molte aree del paese. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da piogge e raffiche di vento che potrebbero coinvolgere vaste zone. La situazione rimane monitorata per eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.
Marcata instabilità meteo su diverse regioni anche a inizio settimana. La Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 11 maggio, una nuova allerta meteo gialla per temporali e vento forte su diverse regioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Maltempo, allerta meteo gialla domani 1 maggio 2026 per temporali e vento forte: le regioni colpitePiogge residue sull'estremo Sud e venti forti sule regioni centro meridionali nella giornata di domani.
Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla domani 14 aprile 2026 per temporali e vento forte: le regioni colpite
Argomenti più discussi: Maltempo, allerta arancione in Toscana e gialla in altre sei regioni del Centro e del Nord; Domenica rovinata dal maltempo: allerta gialla per temporali; Meteo: allerta arancione in Toscana, gialla in altre sei regioni; Maltempo in Toscana, prolungata l’allerta gialla-arancione. I comuni coinvolti.