Maltempo allerta meteo gialla domani 11 maggio 2026 per temporali e vento forte | le regioni colpite

Domani, lunedì 11 maggio 2026, è prevista un’allerta meteo gialla in diverse regioni a causa di temporali e venti intensi. La Protezione Civile ha emesso l’allerta in risposta a una situazione di instabilità atmosferica che interessa molte aree del paese. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da piogge e raffiche di vento che potrebbero coinvolgere vaste zone. La situazione rimane monitorata per eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.

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