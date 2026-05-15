Maltempo allerta meteo gialla domani 16 maggio 2026 per temporali e vento forte | le regioni colpite

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, 16 maggio 2026, è prevista una giornata caratterizzata da temporali intensi e vento forte in alcune zone del paese. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla che coinvolge nove regioni, segnalando possibili condizioni di maltempo che potrebbero causare disagi. La situazione si concentra principalmente su aree particolarmente vulnerabili, dove si attendono precipitazioni abbondanti e raffiche di vento significative. Le autorità consigliano di seguire gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie.

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Temporali intensi nella giornata di sabato sull’Italia. La Protezione Civile ha valutato per domani 16 maggio 2026 una nuova allerta meteo gialla per temporali e vento forte su nove regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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