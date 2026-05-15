Maltempo allerta meteo gialla domani 16 maggio 2026 per temporali e vento forte | le regioni colpite

Domani, 16 maggio 2026, è prevista una giornata caratterizzata da temporali intensi e vento forte in alcune zone del paese. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla che coinvolge nove regioni, segnalando possibili condizioni di maltempo che potrebbero causare disagi. La situazione si concentra principalmente su aree particolarmente vulnerabili, dove si attendono precipitazioni abbondanti e raffiche di vento significative. Le autorità consigliano di seguire gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie.

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