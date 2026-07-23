Durante un volo da Palma di Maiorca a Varsavia, il pilota ha avuto un malore in volo. L'equipaggio ha richiesto un atterraggio di emergenza e l’aereo è atterrato a Malpensa. L’incidente è avvenuto nella notte. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute del pilota. Nessun altro passeggero o membro dell’equipaggio ha riportato ferite. L’autorità competente ha avviato le verifiche necessarie.

L’allarme è scattato nel cuore della notte quando il pilota di un volo partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia ha accusato un malore e ha chiesto di poter atterrare a Malpensa. Il fatto è avvenuto intorno alle 4 di giovedì quando i mezzi di soccorso sono stati allertati: sul posto si sono mobilitati i mezzi di soccorso in forza all’aeroporto, e il 118 ha inviato cinque mezzi sanitari, tre ambulanze e due automediche. Alla fine l’atterraggio d’emergenza è avvenuto senza alcun problema per passeggeri ed equipaggio: l’aereo, un Boeing 737 Max 8 ha toccato terra e le autorità aeroportuali hanno dichiarato la fine dell’emergenza poco prima delle 5 di mattina. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Malpensa, il pilota dell'aereo diretto a Varsavia ha un malore in volo, atterraggio d'emergenza

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