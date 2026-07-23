Un comandante di un aereo in volo verso Varsavia ha avuto un malore, portando a un atterraggio d’emergenza a Malpensa. Il Boeing 737 Max 8 della compagnia polacca era decollato da Palma di Maiorca e stava sorvolando l’Italia quando si è verificato l’incidente. L’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza senza altri incidenti. Non sono stati segnalati feriti tra i passeggeri.

Atterraggio d’emergenza nella notte all’aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 Max 8 della Lot Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L’allarme è scattato alle 4.05, quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l’atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l’invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L’intervento sanitario, tuttavia, non si è reso necessario. L’aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

© Milano.repubblica.it - Malore per il comandante di un aereo in volo verso Varsavia: atterraggio d’emergenza a Malpensa

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Captain Collapsed Mid-Air — Until the Girl in 12B Said, I Can Land This

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Atterraggio di emergenza nella notte a Malpensa, malore per il comandante della compagnia Lot Polish AirlinesNella notte, un aereo di linea è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Malpensa a causa del malore del comandante durante il volo.

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