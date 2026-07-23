Malore improvviso per il comandante di un aereo della Lot Polish Airlines diretto a Varsavia atterraggio d' emergenza a Malpensa - VIDEO

Notizia in breve

Alle 4:05 di questa mattina, un Boeing 737 Max 8 della Lot Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia, ha effettuato un atterraggio d'emergenza a Malpensa. Il comandante, a bordo, ha accusato un malore improvviso e non si è sentito bene, causando l’intervento immediato dei servizi di emergenza. Non ci sono stati altri problemi durante l’atterraggio. La situazione è sotto controllo.