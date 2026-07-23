Malore per il comandante sul volo Maiorca-Varsavia di Lot Polish Airlines atterraggio d' emergenza a Malpensa

Notizia in breve

Il comandante di un volo da Maiorca a Varsavia ha avuto un malore durante il volo. L'aereo, operato dalla compagnia Lot Polish Airlines, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Malpensa. Non sono stati riportati dettagli sulle condizioni di salute del pilota o sui provvedimenti successivi. La situazione ha causato l'interruzione del viaggio e l'intervento delle squadre di emergenza all'aeroporto.