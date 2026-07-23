Malore per il comandante sul volo Maiorca-Varsavia di Lot Polish Airlines atterraggio d' emergenza a Malpensa

Da virgilio.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il comandante di un volo da Maiorca a Varsavia ha avuto un malore durante il volo. L'aereo, operato dalla compagnia Lot Polish Airlines, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Malpensa. Non sono stati riportati dettagli sulle condizioni di salute del pilota o sui provvedimenti successivi. La situazione ha causato l'interruzione del viaggio e l'intervento delle squadre di emergenza all'aeroporto.

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Malore per il comandante, atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Malpensa per un volo della Lot Polish Airlines. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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