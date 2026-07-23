Nella notte, un aereo di linea è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Malpensa a causa del malore del comandante durante il volo. L'aereo proveniva da Varsavia e aveva come destinazione finale un altro aeroporto italiano. Non ci sono stati feriti tra i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i servizi di sicurezza e assistenza aeroportuale. Le autorità stanno verificando le condizioni del comandante e le cause del malore.

Ferno (Varese), 23 luglio 2026 – Momenti di apprensione nella notte all'aeroporto di Malpensa, dove un aereo di linea è stato costretto a un atterraggio d'emergenza dopo che il comandante è stato colto da un malore durante il volo. L’allarme è scattato alle 4 di mattina. L'allarme è scattato alle 4.05 tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio. Il Boeing 737 Max 8 della compagnia Lot Polish Airlines, decollato da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia, ha comunicato l'emergenza alla torre di controllo chiedendo di poter atterrare nello scalo varesino. Immediatamente è stato attivato il protocollo di emergenza aeroportuale. In pista sono confluiti due ambulanze, due automediche, un'auto infermieristica e i vigili del fuoco, pronti a intervenire in caso di necessità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Atterraggio di emergenza nella notte a Malpensa, malore per il comandante della compagnia Lot Polish Airlines

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