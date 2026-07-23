Malore in volo per il comandante atterraggio di emergenza all’aeroporto di Malpensa

Durante un volo di linea tra martedì 22 e mercoledì 23 luglio, il comandante ha accusato un malore improvviso. L’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Malpensa.

Sono stati momenti di paura quelli nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 luglio all’aeroporto di Malpensa. Un aereo di linea ha dovuto eseguire un atterraggio di emergenza nell’aeroporto varesino dopo che il comandante ha accusato un malore improvviso durante il volo. Il Boeing 737 Max 8 della Lot Polish Airlines era partito da Palma di Maiorca ed era diretto in Polonia, a Varsavia. quando alle 4.05 l’equipaggio ha comunicato l’emergenza alla torre di controllo dello scalo varesino. È stato richiesto di atterrare per poter consentire l’assistenza sanitaria al comandante. Il velivolo ha quindi cambiato la sua rotta, atterrando in sicurezza a Malpensa intono alle 4. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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