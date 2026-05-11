Volo Londra-Catania in emergenza | poco carburante e atterraggio a Palermo

Un volo proveniente da Londra diretto a Catania è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Palermo a causa di scorte di carburante insufficienti. L'equipaggio ha dovuto affrontare due tentativi falliti di atterraggio a Catania prima di decidere di dirigersi verso la città siciliana. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa situazione, che ha portato a questa decisione improvvisa.

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