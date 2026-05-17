Passeggero morde assistente di volo | volo Qantas da Melbourne a Dallas costretto all'atterraggio d’emergenza
Durante un volo di linea tra Melbourne e Dallas, un passeggero ha avuto un comportamento aggressivo che ha portato all’atterraggio d’emergenza a Tahiti. Un video mostra il passeggero mentre insulta e si muove in modo instabile all’interno dell’aereo. Successivamente, avrebbe morso un assistente di volo, costringendo le autorità a deviare il volo e a intervenire per gestire la situazione. La compagnia aerea ha confermato l’intervento delle forze dell’ordine a Tahiti.
Un volo Qantas da Melbourne al Texas è stato dirottato a Tahiti dopo che un passeggero, ripreso in un video mentre insultava e barcollava sull’aereo, avrebbe morso un assistente di volo. L’uomo è stato arrestato a Papeete e bandito dai voli della compagnia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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