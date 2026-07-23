Malore in volo per il comandante | aereo costretto ad atterraggio di emergenza a Malpensa

Da ildifforme.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un comandante di un Boeing 737 Max 8 ha accusato un malore in volo tra mercoledì e giovedì, mentre sorvolava l’Italia. L’aereo, partito da Palma de Maiorca e diretto a Varsavia, è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Malpensa. Fortunatamente, nessun altro a bordo o a terra si è fatto male. L’incidente ha richiesto l’intervento delle autorità aeroportuali per la gestione dell’emergenza.

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Pericolo ad alta quota fortunatamente scampato. Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, il comandante di un Boeing 737 Max 8 della compagnia aereaLot Polish Airlines, partito da Palma de Maiorca e diretto a Varsavia, ha accusato unimprovviso malore in volo mentreil velivolo sorvolava l’Italia. L’allarme è scattato alle 4.05 e la torre di controllo dell’aeroporto di Milano Malpensa, temendo conseguenze devastanti per la sicurezza del volo, ha prontamente deviato la rotta del mezzo e dato l’autorizzazione di effettuare unatterraggio di emergenzanello scalo varesino. Immediata l’attivazione dei soccorsi secondo iprotocolliprevisti in questi casi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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