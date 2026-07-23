Malore a bordo Boeing Lot Polish Airlines costretto ad atterrare d’emergenza a Malpensa

Notizia in breve

Un volo della compagnia Lot Polish Airlines da Maiorca a Varsavia ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Malpensa dopo che uno dei due piloti si è sentito male in volo. Il Boeing 737 Max 8 è stato costretto a deviare e atterrare in sicurezza all’aeroporto di Milano. Non ci sono stati altri feriti tra i passeggeri. La situazione è stata gestita senza complicazioni, e l’aereo è stato messo in sicurezza.