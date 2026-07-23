Malore a bordo Boeing Lot Polish Airlines costretto ad atterrare d’emergenza a Malpensa
Un volo della compagnia Lot Polish Airlines da Maiorca a Varsavia ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Malpensa dopo che uno dei due piloti si è sentito male in volo. Il Boeing 737 Max 8 è stato costretto a deviare e atterrare in sicurezza all’aeroporto di Milano. Non ci sono stati altri feriti tra i passeggeri. La situazione è stata gestita senza complicazioni, e l’aereo è stato messo in sicurezza.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un pilota si sente male durante il volo da Maiorca a Varsavia. Momenti di apprensione nella notte per i passeggeri di un Boeing 737 Max 8 della Lot Polish Airlines, costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Milano Malpensa dopo che uno dei due piloti ha accusato un malore durante il volo. L’aereo era decollato da Palma di Maiorca ed era diretto a Varsavia quando l’equipaggio ha richiesto assistenza, spingendo lo scalo lombardo ad attivare immediatamente il protocollo di emergenza. La richiesta di atterraggio prioritario. Secondo i dati di tracciamento del volo, il velivolo aveva raggiunto la quota di 36mila piedi, pari a circa 11mila metri, mentre sorvolava il Mar Ligure, in prossimità della costa toscana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Malpensa, atterraggio demergenza per un Boeing: comandante colto da un malore in volo
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