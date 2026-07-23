Maldini ha smentito le voci secondo cui Guardiola avrebbe chiesto 20 milioni di euro per un incarico in Italia. La notizia circola sui social, soprattutto su Twitter, senza conferme ufficiali. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali trattative o richieste economiche del tecnico. La voce ha generato molti commenti online, ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali che confermino o smentiscano la trattativa.

2026-07-23 16:28:00 Il web ribolle! Continuano senza soluzione di continuità i commenti sui social (principalmente su Twitter) a seguito dell’ultima notizia rimbalzata online: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Paolo Maldini ha minimizzato i rapporti che Pep Guardiola ha chiesto uno stipendio di 20 milioni di euro per diventare capo allenatore dell’Italia. Dell’ipotesi è stato interpellato il direttore tecnico della Figc, all’uscita dalla sede della Lega Serie A al termine della presentazione del nuovo progetto della federazione ai club di Serie A. Recenti rapporti avevano suggerito che Guardiola volesse uno stipendio del valore di circa 20 milioni di euro per assumere la guida degli Azzurri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Maldini respinge le affermazioni che Guardiola avrebbe chiesto 20 milioni di euro per prendere il posto in Italia

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