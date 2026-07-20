Sky ha riferito che Maldini e Leonardo sono in Spagna per proporre a Guardiola il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana. Questa indiscrezione arriva dopo che Giovanni Malagò ha menzionato, durante un'intervista, che oltre a Mancini e Pirlo, potrebbero esserci altri candidati per la panchina azzurra. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora data, né dettagli sui passaggi successivi di questa proposta.

Quando Giovanni Malagò, stamattina a Sky Sport 24, ha detto che per la panchina della Nazionale “ oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili”, non stava parlando a vuoto. A dare corpo a quell’apertura è un retroscena rilanciato dalla stessa Sky Sport: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero volati a Barcellona per incontrare Pep Guardiola. Il retroscena: un weekend con Pep. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’incontro non sarebbe stato un semplice contatto di cortesia: si sarebbe protratto per l’intero fine settimana. In quelle ore, Maldini e Leonardo avrebbero proposto a Guardiola il ruolo di commissario tecnico dell’Italia, raccontandogli il progetto e la loro idea di Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilnapolista.it - Sky, Maldini e Leonardo in Spagna per offrire il posto di ct dell’Italia a Guardiola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sky, Maldini e Laonardo in Spagna per offrire il posto di ct dell’Italia a GuardiolaSky riferisce che Maldini e Leonardo sono in Spagna per proporre a Guardiola il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana.

Guardiola come nuovo Ct dell’Italia? Starà a Maldini e Leonardo convincerloPep Guardiola ha espresso interesse nel diventare allenatore di una nazionale, ma finora non ci sono conferme ufficiali.

Temi più discussi: Malagò su Maldini e Leonardo in Nazionale: Due facce della stessa medaglia; L’ annuncio di Malagò: Paolo Maldini direttore tecnico e Leonardo advisor della Nazionale; Come cambia l'Italia, il nuovo organigramma della Nazionale: l'annuncio su Paolo Maldini e il ruolo di Leonardo; Malagò su Maldini e Leonardo in Nazionale: Due facce della stessa medaglia.

ULTIM'ORA NAZIONALE Fonte Sky Sport: incontro tra Maldini, Leonardo e Guardiola Weekend di lavoro a Barcellona, proposto il ruolo di CT #SkySport x.com

Italia: Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola per il ruolo di CTNonostante le smentite di rito e la voglia di tenere a freno le voci, la nuova Figc targata Maldini e Leonardo sta davvero provando a portare Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana. Sec ... calciomercato.com

L'Italia a Guardiola, clamoroso! Incontro con Maldini e Leonardo per convincere PepLa ricerca del ct a una svolta che sarebbe mondiale: Malagò sta cercando di arrivare al tecnico che ha rivoluzionato il calcio ... tuttosport.com

Maldini, sempre più Italia: Malagò e i club in pressing. I dettagli reddit