Sky Maldini e Leonardo in Spagna per offrire il posto di ct dell’Italia a Guardiola

Da ilnapolista.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sky ha riferito che Maldini e Leonardo sono in Spagna per proporre a Guardiola il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana. Questa indiscrezione arriva dopo che Giovanni Malagò ha menzionato, durante un'intervista, che oltre a Mancini e Pirlo, potrebbero esserci altri candidati per la panchina azzurra. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora data, né dettagli sui passaggi successivi di questa proposta.

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Quando  Giovanni Malagò, stamattina a  Sky Sport 24, ha detto che per la panchina della Nazionale “ oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili”, non stava parlando a vuoto. A dare corpo a quell’apertura è un retroscena rilanciato dalla stessa  Sky Sport:  Paolo Maldini e Leonardo sarebbero volati a Barcellona  per incontrare  Pep Guardiola. Il retroscena: un weekend con Pep. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’incontro non sarebbe stato un semplice contatto di cortesia: si sarebbe protratto per  l’intero fine settimana. In quelle ore,  Maldini e Leonardo avrebbero proposto a Guardiola il ruolo di commissario tecnico dell’Italia, raccontandogli il progetto e la loro idea di Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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